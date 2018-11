MUSSOMELI – “Nella mattinata di oggi, 30 Novembre 2018, alcuni rappresentanti del Comitato Viabilità negata, tra cui Francesco Amico, Nino Russo e Mario Geraci, si sono incontrati al bivio valle con l’On. Michele Mancuso per un sopralluogo nelle strade provinciali che, da alcuni giorni, sono interessate ai lavori di pulizia delle banchine e scarpate a cura degli operatori dei mezzi dell’Esa, così come concordato nell’incontro avvenuto lunedì scorso con il commissario straordinario Dott.ssa Panvini e il personale dell’area tecnica. Dal sopralluogo è emersa la necessità di far prolungare le giornate lavorative agli operatori dei mezzi oltre la scadenza del 4 Dicembre, tramite l’impegno e il concreto interessamento dell’On. Mancuso, che ha già ottenuto il benestare degli organi interessati. In questa occasione si è anche valutata la possibilità di un intervento della protezione Civile o dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste sul tratto di strada interpoderale in territorio di San Cataldo, che consentirebbe, in via provvisoria, un’alternativa al tratto della SP38 interessato al crollo del ponte, i cui lavori, così come risulta dal su citato incontro, potrebbero durare forse a lungo. In caso di obbiettive difficoltà e lungaggini burocratiche, resta sempre valida la proposta, da noi precedentemente prospettata, di interventi attraverso imprenditori privati, cittadini ed enti vari che offrirebbero materiali e mezzi per facilitare il transito veicolare. Il Comitato ha prospettato altresì la possibilità di allargamento della strada interpoderale in questione che assumerebbe così i requisiti di strada provinciale al fine di creare una valida alternativa provvisoria per raggiungere il capoluogo”