Nel girone A di Promozione ancora gran protagonista il Vallelunga che ha battuto in casa 3-1 il Casteltermini. Una vittoria che ha permesso ai ragazzi di Angelo Vedda di superare in classifica gli stessi agrigentini. Dopo la rete dell’1-0 con l’inossidabile Panepinto, sono andati a segno anche Siragusa e Hader. Inutile la rete degli agrigentini che hanno potuto ben poco contro un Vallelunga apparso in buona vena che ha conquistato la sua quinta vittoria stagionale. La squadra vallelunghese, che ha 15 punti in classifica e che si trova in piena zona play off, deve ancora recuperare la gara con la Libertas Racalmuto rinviata domenica scorsa per il maltempo.