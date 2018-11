PALERMO – A seguito della richiesta di archiviazione da parte della Procura di Palermo, dall’ipotesi di associazione per delinquere finalizzata al voto di scambio e alla corruzione elettorale, per l’esponente di Sicilia Futura, on. Edy Tamajo, il Capogruppo di Forza Italia al Parlamento Siciliano, on. Giuseppe Milazzo (nella foto), manifesta “un doppio apprezzamento, sia per la Magistratura, che per il collega a Sala d’Ercole, che con il suo comportamento ha dimostrato sempre rispetto per le Istituzioni”.

“Con tale certezza – conclude Milazzo – affermo che la giustizia ha fatto il suo corso, dimostrando che, alla fine, è sempre garante della legalità”.