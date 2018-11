In Prima categoria è stata la Master Pro ad aggiudicarsi il confronto con il Cusn Caltanissetta. Allo stadio comunale “Palmintelli” la gara è entrata nel vivo nella ripresa quando il Cusn, in superiorità numerica dopo l’espulsione di Giammara, è passato a condurre con un gol di Scrudato al 55’. Una decina di minuti più tardi è arrivato il raddoppio ad opera di Pilato che ha finalizzato una verticalizzazione di Pastorello come meglio non avrebbe potuto. Al 91’, in pieno recupero, la rete di Foderà per l’1-2 finale. La Master Pro con questo successo s’è portata al secondo posto in classifica con 15 punti ad una sola lunghezza dalla capolista Empedoclina , mentre il Cusn è ultimo con un solo punto. Ha invece perso 4-0 il Real Suttano con il Castronovo (gol di Reina 2, Lo Scrudato e Gattuso). Infine, da ricordare che ieri la Nissa, nell’anticipo con la Leonfortese, aveva pareggiato 2-2 con reti di Ferrauto e Touray.