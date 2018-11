CALTANISSETTA, 3 NOVEMBRE 2018 – Il fornitore Siciliacque ha reso noto di aver provveduto al riavvio dell’impianto di potabilizzazione del Fanaco dopo aver effettuato ogni utile azione per riportare alla normalità i valori di torbidità dell’acqua in ingresso. Alla luce anche dei risultati emersi dai test e dalle ulteriori e successive verifiche compiute dal fornitore, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha definito il programma della ripresa della distribuzione nei comuni riforniti dal potabilizzatore del Fanaco.

Acquaviva Platani

Domani 04.11.2018 accumulo

Lunedì 05.11.2018 distribuzione intero civico.

Mussomeli

Domani 04.11.2018 accumulo

Lunedì 05.11.2018 intero ospedale, Matrice, via Napoli, S. Enrico.

Campofranco

Domani 04.11.2018 zona media

Lunedì 05.11.2018 accumulo.

Sutera

Domani 04.11.2018 accumulo

Lunedì 05.11.2018 zona bassa.

Milena

Domani 04.11.2018 zona cimitero

Lunedì 05.11.2018 accumulo.

Bompensiere

Domani 04.11.2018 distribuzione intero civico

Lunedì 05.11.2018 distribuzione intero civico.

Montedoro

Domani 04.11.2018 accumulo

Lunedì 05.11.2018 distribuzione intero civico

Delia

Domani 04.11.2018 zona alta e media

Lunedì 05.11.2018 accumulo

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione dei civici di Serradifalco, San Cataldo e Sommatino aggiornamento a domani dopo l’effettiva fornitura.