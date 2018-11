MUSSOMELI – (Nota del Virgilio) Il dirigente scolastico dottoressa Calogera Genco:

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel Regolamento (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR

VISTO il progetto avente per titolo “ Includere, integrare, promuovere ”- Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

a conclusione dei percorsi progettuali in oggetto, comunica che, presso questa Istituzione Scolastica, sono state realizzati i seguenti moduli:

“Orienteering nel Territorio: alla Scoperta del Vallone” “Sport per tutti” “Ensemble Virgilio” “Ars dicendi , Ars agendi” “Promozione dei prodotti tipici del territorio dell’entroterra siciliano” “Humani nihil a me alienum puto… L’humanitas attraverso le nuove tecnologie” “Apprendo e comunico – Protagonisti a scuola” “Divertiamoci con la matematica”.

Destinatari dei suddetti moduli sono stati gli studenti dell’Istituto, con particolare riferimento a quelli più deboli, svantaggiati, diversabili e a rischio dispersione. I diversi moduli, pur nella varietà dei contenuti, hanno avuto come finalità la valorizzazione delle capacità e delle abilità dei corsisti, e la promozione del successo formativo, le pari opportunità e l’inclusione sociale. Le attività sono state svolte in orario extrascolastico. Tutti i moduli sono stati gestiti da esperti e tutor interni specializzati sulle predette tematiche, selezionati con appositi bandi. I corsi sono stati realizzati attraverso metodologie innovative, comprese le tecnologie informatiche, ed hanno suscitato un vivo interesse negli alunni partecipanti. Tutti hanno ampliato le conoscenze possedute ed hanno sviluppato specifiche competenze. I moduli sono stati realizzati anche in collaborazione con i partner del Territorio: -Aromatiche di Girafi – Mussomeli; -Banca di CC “San Giuseppe” Mussomeli; -Comune di Sutera; -Rotary Club International– Mussomeli – Alta Valle del Platani. La valutazione delle classi interessate, operata in sede di scrutinio finale, – anno sc. 2017/2018 – ha evidenziato una ricaduta didattica positiva per gli alunni che hanno frequentato i moduli FSE. Durante lo svolgimento delle attività, per la piena realizzazione del Piano Integrato, sono state realizzate azioni di sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione attraverso manifesti, locandine, foto e video. A fine attività, così come previsto dal Piano progettuale, è stata organizzata una manifestazione finale, aperta alle famiglie e al territorio, per la condivisione delle attività svolte e del materiale prodotto. Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee.( F.to Il Dirigente Scolastico dott.ssa Calogera Genco)