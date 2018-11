MONTEDORO. Presto potrà sorgere un secondo canile rifugio sempre in contrada Spogliapadrone nell’area vicina a quella nella quale era già stato realizzato un primo canile rifugio. L’amministrazione comunale, infatti, ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione da parte della Lida di un secondo rifugio canile da realizzarsi nell’area attigua a quella del canile a suo tempo realizzato dall’Unione intercomunale Terre di Collina. Tale Unione, come si ricorderà, aveva affidato alla Lida di San Cataldo in gestione per 20 anni il canile intercomunale di contrada Spogliapadrone. Ciò per consentire la gestione della struttura ed arginare il fenomeno del randagismo. Nel giugno dello scorso anno, poi, la Lida ha chiesto in comodato d’uso il terreno attiguo per creare un’area per lo sgambettamento dei cani, ma anche per realizzarvi un cimitero per cani e dei box per cani padronali. Ad ottobre di quest’anno, la stessa Lida ha chiesto all’amministrazione comunale di Montedoro di poter realizzare nel terreno concesso in comodato d’uso dal Comune di Montedoro alla Lida un secondo rifugio canile. L’amministrazione comunale s’è mostrata disponibile deliberando il provvedimento con il quale ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione di una struttura che, una volta ultimata, consentirà di ampliare l’offerta anti randagismo nel territorio permettendo, nel contempo, di dare adeguata ospitalità e cura ai cani che vi vengono ospitati.