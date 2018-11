MILENA. Perchè ci deve essere un orario di ricevimento per il pubblico negli uffici comunali? E’ quanto si chiedono i consiglieri comunali della lista”Milena Domani” Alfonso Cipolla, Angela Falcone, Maria Giulia Provenzano, Maria Carmela Ferlisi. Il gruppo consiliare ha presentato un’interrogazione rivolta al sindaco e all’assessore comunale al personale per conoscere le motivazioni sull’orario “limitato” al pubblico in alcuni uffici comunali in vigore dal 1° ottobre. I consiglieri hanno rilevato: <Nonostante tale decisione possa considerarsi “storica” in quanto non se ne ricorda una precedente, non la si può ritenere giustificabile per i cittadini del nostro Comune i quali, come si sa, usualmente non affollano i corridoi del Palazzo municipale; nè ben motivata poiché, purtroppo, la popolazione continua a decrescere, ormai siamo sotto i 3 mila abitanti e di conseguenza diminuisce anche l’afflusso negli uffici>. Per questa ragione, nella loro interrogazione, i consiglieri di minoranza hanno chiesto di <conoscere i motivi che stanno dietro questa storica quanto singolare decisione che di fatto non disciplina ma “limita” l’orario di ricevimento del pubblico>, ribadendo il concetto che, pur restando uguale o superiore il numero degli addetti alle suddette aree economica e tecnica, continua a diminuire il numero degli abitanti e quindi l’afflusso degli stessi all’interno degli uffici comunali. Contestualmente hanno chiesto la revoca del provvedimento <per riavvicinare i cittadini agli uffici>.