CALTANISSETTA – A causa di un’elevata torbiditá dell’acqua a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni, riscontrata dal fornitore Siciliacque in ingresso al potabilizzatore del Fanaco e comunicata al Gestore per le vie brevi, é stata sospesa la fornitura idrica di tutti i civici serviti dal Fanaco. Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, Gestore del sevizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, rende noto che oggi non é stato possibile avviare la programmata distribuzione nelle zone previste.

I comuni interessati sono: Acquaviva Platani, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Milena, Bompensiere, Montedoro, San Cataldo, Delia, Sommatino e Serradifalco