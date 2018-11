PALERMO – Il presidente del Consiglio Conte ha telefonato al governatore Musumeci non appena ha saputo del disguido, che e’ occorso anche perche’ ha deciso di venire in Sicilia all’improvviso, non appena e’ stato informato della tragedia e senza neppure dare ai suoi uffici il tempo di preavvertire il Governatore e le altre Autorita’ locali. Conte ha prospettato al Governatore Musumeci che potevano incontrarsi in Prefettura, mentre non era opportuno farlo al Policlinico anche al fine di rispettare le richieste di riserbo dei familiari delle vittime. L’ha invitato comunque a Palazzo Chigi: il presidente del Consiglio e’ sempre disponibile a incontrare i Rappresentanti delle Istituzioni. E’ quanto si apprende da Palazzo Chigi.