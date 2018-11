CAMPOFRANCO. Al Comune di Campofranco è stato riconosciuto lo stato di calamità naturale. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. E’ stata la Regione Siciliana con propria delibera di Giunta a riconoscere Campofranco come territorio interessato da calamità naturale a seguito dell’eccezionalità del maltempo soprattutto di giorno 3 novembre, quando il fiume Platani nei pressi dell’ex stabilimento Italkali è pure esondato. Frane, esondazione del Platani, diversi smottamenti e danni alla viabilità: questo è quanto ha inserito la Giunta nel proprio atto formale di riconoscimento. Il sindaco ha poi sottolineato che, oltre ai danni su territorio comunale, particolarmente colpiti sono stati alcune aziende agricole ubicate nel territorio campofranchese che hanno visto il proprio raccolto, spesso unico sostentamento familiare, andato completamente in rovina. Il sindaco ha assicurato: <Già avviati i contatti con i funzionari dell’assessorato regionale all’agricoltura, la Protezione Civile Regionale e altri organismi per vedere se e come sarà possibile inserire anche i privati agricoltori nell’eventuale agevolazioni da parte della Regione Sicilia. Comunque, tra qualche giorno inviterò gli agricoltori e chi ha avuto danni a causa del maltempo a far per venire domanda di risarcimento con relazione e quant’altro serva per poi inoltrare tutto agli organi competenti>.