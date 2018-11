CAMPOFRANCO. In dirittura d’arrivo i lavori all’Isola ecologica. Ad annunciarlo è stato il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino campofranchese ha comunicato che <Sono quasi ultimati i lavori di miglioramento all’isola ecologica di Campofranco che permetteranno di migliorare la ricezione dei rifiuti ingombranti (mobili e similari) oltre che di quelli denominate RAEE>. Si tratta, nella fattispecie, di qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il cittadino intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata o vecchia e dunque destinata all’abbandono (elettrodromestici, apparecchiature elettriche ed elettroniche). <Questi prodotti – ha detto il sindaco – vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali di cui sono composti, come il rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, piombo, mercurio, evitando così uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove apparecchiature oltre alla sostenibilità ambientale>. Rino Pitanza ha anche annunciato che a breve verrà comunicato il metodo di raccolta di questa tipologia.