CAMPOFRANCO. Il sindaco Rino Pitanza ha comunicato alla cittadinanza che è vietato bere acqua dai rubinetti. Come ha spiegato il primo cittadino: <mi corre l’obbligo di avvisare tutti i miei concittadini di NON usare l’acqua che arriva dai rubinetti per uso potabile. I valori riscontrati nelle analisi sono più alti rispetto a quelli normali. Ciò dovuto alle situazioni climatiche di questi giorni che hanno causato danni alle condotte con l’alta presenza di fango e altro nelle condotte che portano l’acqua nei vari paesi>. Il sindaco ha anche confermato che terrà informata la stessa cittadinanza a proposito dei tempi relativi alla ripresa dell’erogazione idrica per fini potabili che, al momento, è vietata.