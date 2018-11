CAMPOFRANCO. Dopo la derattizzazione la scuola ha potuto riprendere la sua normalità didattica. Ad annunciarlo è stato il sindaco Rino Pitanza che con un’apposita ordinanza in materia di igiene e salute pubblica, martedì scorso aveva “ordinato” la chiusura della scuola materna/elementare per 4 giorni, dopo la comunicazione degli organi scolastici circa l’avvistamento di topi all’interno della struttura. Il sindaco ha rilevato: <Una derattizzazione apposita (eseguita anche in tutto il territorio comunale) ha consentito la cattura di 4 topi. Dopo, l’accurata pulizia di tutto l’istituto ha consentito stamattina la regolare ripresa delle attività didattiche e della mensa per tutti. La presenza dei topi è da addebitare al fatto che i recenti temporali hanno fatto fuggire i ratti dalle campagne>. E’ stata la quinta derattizzazione eseguita in tutto il territorio, ben oltre le tre previste in un anno.