CAMPOFRANCO. All’indomani del maltempo che ha interessato il territorio campofranchese, oggi sono cominciate le verifiche da parte dei dipendenti comunali per verificare l’esistenza di problemi e criticità. In particolare, s’è iniziato dalle scuole che, come ha reso noto il sindaco Rino Pitanza, <se non hanno riportato nessun danno strutturale, hanno evidenziato la presenza di qualche topo>. Pertanto, dopo il sopralluogo di stamani a scuola da parte dell’assessore alle politiche ambientali Lillo Schillaci, del presidente del Consiglio Comunale Arianna Giuliano e del consigliere comunale Calogero Nicastro, il sindaco ha emanato l’ordinanza di chiusura della scuola materna ed elementare (unico stabile) per oggi pomeriggio e per domani per consentire l’intervento straordinario di derattizzazione. Le attività didattiche dovrebbero riprendere nella giornata di giovedì. La derattizzazione sarà anche eseguita in tutto il centro abitato e sarà la quinta in un anno a fronte delle tre previste. Sempre domani, altri sopralluoghi sono previsti in paese per vedere lo stato di alcune case disabitate e nelle zone di campagna a servizio di abitazioni civili.