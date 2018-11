CALTANISSETTA – Pioggia consistente e continuata che ha praticamente “bloccato” Caltanissetta. In diverse zone il traffico è lento o “fermo” a causa della enorme massa d’acqua che ostruisce le carreggiate, come ad esempio mostra il video girato in viale Luigi Monaco. Numerose le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco ed alle forze dell’ordine. Le difficoltà potrebbero protrarsi anche nelle prossime ore qualora le precipitazioni piovasche dovessero continuare; purtroppo le previsione meteo inducono al pessimismo. Il suggerimento è di non uscire da casa, così come enunciato dalla protezione Civile, se non per esigenze indispensabili.

La foto ritrae via Sallemi