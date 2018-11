CALTANISSETTA – Il dipartimento regionale per la Protezione civile ha emanato per la giornata di sabato 3 novembre un’allerta rossa (livello di “allarme”) per condizioni meteo avverse riguardante il bacino territoriale di cui fa parte il comune di Caltanissetta. L’allerta rossa riguarda sia il rischio meteo-idrogeologico che idraulico ed è valida a partire dalla mezzanotte di venerdì per le successive 24/36 ore.

Il sindaco di Caltanissetta attiverà da questa sera il COC, centro operativo comunale della protezione civile che sarà operativo per tutta la giornata di sabato e coordinerà gli interventi necessari a livello comunale garantendo costante monitoraggio. Per la giornata di sabato 3 novembre 2018 è stata disposta la chiusura di ville e parchi comunali e del cimitero “Angeli”.

E’ necessario prestare massima attenzione al transito nei sottopassi e nelle zone urbane dove si verifica consistente deflusso d’acqua in caso di temporali. Si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a non parcheggiare o sostare in prossimità di cartelli pubblicitari e alberi ad alto fusto.

Di seguito il bollettino del dipartimento di Protezione civile della Regione siciliana:

“Dalla serata di oggi, venerdì 02 novembre 2018, e per le successive 24-36 ore si prevede il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco su tutta l’isola, piu’ diffuse e persistenti sui settori occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.