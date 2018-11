CALTANISSETTA – Il dipartimento regionale per la protezione civile ha diffuso per domenica 4 novembre, l’allerta meteo arancione (preallarme) per condizioni meteo avverse fino alla mezzanotte. L’allerta è riferita al rischio idrogeologico e idraulico per temporali. Permane fino alla mezzanotte di sabato 3 novembre l’allerta rossa precedentemente lanciata.

E’ necessario prestare attenzione al transito nei sottopassi e nelle zone urbane dove si verifica consistente deflusso d’acqua in caso di temporali. Si invita la cittadinanza a non parcheggiare o sostare in prossimità di cartelli pubblicitari e alberi ad alto fusto. Prestare attenzione negli spostamenti.

Il cimitero “Angeli”rimarrà aperto nella giornata di domenica, ma dalle prime ore del mattino si valuteranno le condizioni meteo per assumere le decisioni più opportune in base all’evoluzione della giornata.

Di seguito il bollettino lanciato dal dipartimento regionale della Protezione civile con allerta arancione per tutta la Sicilia a partire dalla mezzanotte di sabato e per le successive 24 ore:

“Si prevede il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco su tutta l’Isola, più diffuse e persistenti sui settori occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevede, altresì, il persistere di venti forti meridionali, con raffiche di burrasca”.