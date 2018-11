La talentuosa calciatrice nissena, che ha da poco festeggiato i 21 anni, Flavia Lombardo è “atterrata” in Sardegna per accasarsi con il Sassari, allenato da Mario Desole. L’atleta dopo due convincenti stagioni ai Nebrodi, formazione di Capo D’Orlando, ed ancor prima un biennio al Catania, era tornata a Caltanissetta in attesa di una nuova chiamata. Adesso è partita dalla “sua” isola per firmare un contratto con la Sassari Torres Femminile che milita nel campionato di serie C, girone D. Flavia Lombardo (nella foto di repertorio in maglia blù), valente giocatrice con un curriculum già corposo nonostante la giovane età, si farà apprezzare oltre che per le sue evidenti doti tecniche anche per le non comuni qualità caratteriali.

Abbiamo raggiunto telefonicamente l’atleta mentre era intenta alla preparazione dei bagagli. Flavia si è detta entusiasta di questa nuova avventura: “Sono felice, grande è la voglia di ripartire e riprendere a giocare. Innegabile anche la mia volontà, il mio desiderio, di mettermi alla prova con questa esperienza da vivere fuori, lontana dalla mia terra. Adesso finalmente è ora di tornare a far parlare il…campo”. La giocatrice potrebbe già essere disponibile per la prossima gara, sesta giornata, nella quale la Torres sarà impegnata in trasferta a Bologna.