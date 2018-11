CALTANISSETTA – Culmone Cristina una nissena doc cresciuta nel mondo dello sport nisseno , in particolare nella pallacanestro nissena, che dopo aver concluso le sue esperienze giovanili da cestista ha intrapreso la difficile carriera di arbitro.

Così dopo essersi laureata in Scienze Motorie presso l’Università di Urbino con il massimo dei voti , aver effettuato uno stage semestrale a Parigi, si è trasferita a Bologna dove sta studiando per ottenere la seconda laurea in Scienze dell’Alimentazione. Nonostante gli impegni di studio, ha continuato a svolgere la sua passione nei campi di basket di tutta l’Italia, un percorso difficile ma entusiasmante che le ha fatto scalare tutte le categorie fino ad essere promossa alla direzione delle gara di serie A.

Il grande impegno e le capacità fuori dal comune hanno consentito a Cristina di raggiungere il top della categoria essendo stabilmente inserita tra gli arbitri di seria A, e quest’anno sarà impegnata anche nelle Final Four di Coppa Italia.