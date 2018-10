Sarà stata la voglia di riscatto o chissà cosa, fatto sta che il giovanissimo pilota Francesco La Chiusa lo scorso weekend è riuscito a centrare un doppio successo. Il promettente pilota del Reparto Corse del Real Cefalù si è presentato alla 9° prova del Campionato Regionale Piste nel Circuito Internazionale di Triscina, con la voglia di dimostrare tutte le sue potenzialità. E dopo una qualifica e una prefinale attenta, che gli permetteva di partire ugualmente dalla prima fila, riusciva a trovare il giusto set-up da gara, grazie alla sempre più consolidata collaborazione con il Team Parolin, squadra VRT Motorsport, che ormai lo asseconda al meglio in ogni sua esigenza, consentendogli di competere testa a testa con gli avversari.

A conclusione di una gara entusiasmante riesce a conquistare la vittoria nella finale categoria 60 mini kart, balzando con questo risultato al primo posto della classifica del Campionato Regionale CSAI Pista Sicilia anno 2018 aggiudicandosi la vittoria finale.

L’altro portacolori del Reparto Corse del Real Cefalù che ha preso parte alla gara, è il giovanissimo Giuseppe Cimino, nella categoria 60 mini kart, che, per problemi di set-up tenuti in giornata riesce solo a posizionarsi nella dodicesima posizione nella finale. Naturalmente il Team della scuderia Real Cefalù Reparto Corse è orgoglioso della vittoria di Francesco La Chiusa e ringrazia anche Giuseppe Cimino per aver tenuto alto il nome. Teniamo a ricordare che insieme le nostre azioni valgono di più e sono le piccole cose che facciamo gli uni per gli altri che rendono importante la nostra scuderia.