“Esprimiamo soddisfazione per l’accoglimento della nostra richiesta da parte del gup David Salvucci”. Lo dice il presidente dell’Odg Sicilia, Giulio Francese, dopo l’ok all’istanza di costituzione di parte civile dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia nell’udienza preliminare sul ‘Sistema Montante’, a Caltanissetta. “Quella di costituirsi parte civile – aggiunge – e’ una scelta doverosa da parte dell’Ordine che chiede sia fatta piena luce sulla vicenda tra Montante e i giornalisti, a tutela del buon nome e della funzione della categoria, ma anche nel rispetto della memoria dei colleghi che in Sicilia hanno pagato con la vita il proprio impegno per la verita’, diventando un esempio per tanti giornalisti che continuano a lavorare con la schiena dritta, senza piegarsi davanti a minacce o a tentativi subdoli per ammorbidirli o metterli a tacere”.