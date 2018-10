Sono 133 gli iscritti alla gara messinese organizzata da CST Sport, tra i quali spicca la presenza del 10 volte Campione del Mondo Motocross Tony Cairoli e del tre volte Campione Europeo, Campione Italiano e Campione Turco Rally Luca Rossetti, i due assi saranno entrambi su Skoda Fabia R5.

A navigare Cairoli sarà l’amico e professionale co-driver Fabio Longo, mentre Eleonora Mori leggerà le note a Rossetti.

Tra i nomi di spicco in gara anche l’equipaggio palermitano vincitore del 2017 Totò Riolo e Gianfranco Rappa, il palermitano dell’Island Motorsport Alessio Profeta con Sergio Raccuia ed il giovane driver di casa Alessandro Casella affiancato da David Arlotta. Tre le Peugeot 207 Super 2000 iscritte, per il messinese di Mandanici portacolori Phoenix Giuseppe La Torre, per il forte agrigentino del Project Team Alfonso Di Bendetto e per l’alfiere della Caltanissetta Corse Roberto Lombardo. Attacchi alla vetta arriveranno anche dalle Super 1600 dove svettano i nomi di Giuseppe Alioto su Fiat Punto, Salvatore Armaleo e Danilo Maccagnano sulle Renault Clio, tutti driver messinesi. Sotto i riflettori altri piloti di casa come Carmelo Molica su Renault Clio R3 e Alessandro Scalia su Peugeot 208 R2, com il cerdese giovane figlio d’arte Ernesto Riolo.

Ha confermato anche quest’ano la presenza in casa Tony Cairoli e l’affetto verso una gara nata con la presenza del 10 volte iridato della KTM, che lo scorso anno celebrò il grande traguardo della decade mondiale nella sua terra. Quest’anno Caiiroli vuole tornare al volante per misurarsi con i migliori rallisti isolani e non soltanto, infatti, ha dato la sua conferma anche Luca Rossetti il friulano tre volte Campione Europeo, Campione Italiano, che ha conquistato anche il titolo turco ed è reduce dalla vittoria al rally 2 Valli, prova conclusiva del campionato Italiano 2018. Se Cairoli non ha mai fatto mistero della predilezione della gara di casa per il fascino indiscusso delle prove speciali, molte delle quali, già in passato teatro di sfide internazionali, Rossetti ha sempre amato le gare siciliane e soprattutto la passione ed il calore del pubblico isolano, che sa rendere speciale ogni gara per un pilota.

I motori si accenderanno sabato 27 con lo shakedown, poi la partenza e subito le sfide contro il cronometro nella prima prova “Gioiosa Marea”