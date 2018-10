ENNA – Sgominata una banda di giovanissimi italiani e immigrati che spacciavano marijuana e hashish nel parco comunale e davanti alle scuole di Piazza Armerina, nell’Ennese. Con l’operazione ‘Marijuana Park’, la Squadra Mobile di Enna e del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina hanno eseguito una serie di perquisizioni e hanno arrestato diversi giovani, alcuni dei quali all’epoca minorenni. Sono tutti indagati per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Al blitz hanno partecipato un centinaio di agenti, tra cui quelli delle unita’ cinofile della Questura di Catania.

L’operazione, coordinata dalle procure presso i tribunali di Enna e Caltanissetta, ha preso di mira una fiorente attivita’ di spaccio che avveniva all’interno della Villa Garibaldi di Piazza Armerina, nei pressi di scuole e in vari luoghi di aggregazione giovanile nel centro della cittadina siciliana. Della banda facevano parte anche alcuni extracomunitari ospiti nelle strutture ricettive di Piazza Armerina. Il parco pubblico, in particolare, era interamente monopolizzato per la gestione dell’illecita attivita’ dai malviventi, che lo presidiavano quotidianamente.

Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso della conferenza stampa che si terra’ presso l’Auditorium del Palazzo di Giustizia di Enna, alle ore 12:30, alla presenza del Procuratore, Massimo Palmeri, del Sostituto Procuratore Francesco Lo Gerfo (Proc. Rep. Enna), del Procuratore Laura Vaccaro e Sost. Proc. Stefano Strino (Proc. Rep. Trib. Minori Caltanissetta) che hanno coordinato le indagini.