CALTANISSETTA – Si è svolto il 2° Congresso Provinciale di Federcunsumatori Caltanissetta per il rinnovo dei vertici dell’associazione di tutela dei consumatori. Il nuovo direttivo ha eletto il nuovo Presidente Michele Scarlata, che succede a Luigia Lunetta.

Presenti anche il Presidente di Federconsumatori Sicilia Alfio La Rosa, il Segretario Generale della CGIL di Caltanissetta Ignazio Giudice, il Presidente di MoVi Caltanissetta Filippo Maritato e, in rappresentanza del Sindaco di Caltanissetta, l’Assessore alla Partecipazione Pasquale Tornatore.

“Ringrazio la Presidente uscente per il lavoro svolto fino a oggi – ha dichiarato insediandosi Scarlata – e mi impegno a portarlo avanti e ad un livello di efficacia ancora superiore. Mi riferisco soprattutto allo Sportello Federconsumatori di Caltanissetta, vera interfaccia tra la nostra associazione e i problemi quotidiani dei cittadini-consumatori nisseni. Inoltre – ha aggiunto Scarlata – come avvocato non posso non apprezzare il lavoro svolto dalla Consulta Giuridica di Federconsumatori, che ha saputo dare assistenza puntuale e competente ai cittadini. Lavorerò per coinvolgere ulteriormente la cittadinanza e per metterla in contatto con Federconsumatori, anche con eventi a tema e convegni sui problemi più urgenti del territorio. Allo stesso modo, auspico un costante ed efficace dialogo tra Federconsumatori Caltanissetta, le Istituzioni locali e le altre associazioni“.

Il Presidente regionale di Federconsumatori Alfio La Rosa ha ringraziato la Presidente uscente e augurato buon lavoro a Scarlata: “Caltanissetta è una delle realtà più attive di Federconsumatori in Sicilia, segno che qui si è lavorato bene per ascoltare i problemi dei cittadini e cercare risposte. Sono convinto che il nuovo Presidente, aiutato dal nuovo direttivo provinciale, abbia gli strumenti per migliorare ulteriormente questi risultati“.

