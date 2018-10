CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un nisseno 40enne per il reato di porti abusivo di armi. L’uomo, gravato da pregiudizi di polizia, è stato fermato ieri mattina, a seguito di segnalazione di due sospetti che stazionavano davanti ad una scuola, in compagnia di un’altra persona, anch’essa gravata da precedenti di polizia, in Piazza Martiri d’Ungheria. Dopo la perquisizione personale, eseguita dai poliziotti nei confronti dei due sospetti, addosso al 40enne è stato rinvenuto e sequestrato un coltello di circa 15 centimetri.