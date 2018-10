La Nissa Fc comunica che, in occasione della quinta giornata di campionato di 1^ categoria, contro la Armerina di Piazza Armerina, che si svolgerà domenica 4 novembre alle 15.30, presso lo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta, sarà ospite il cantante Francesco D’Aleo che, durante l’arco della partita (prima dell’inizio, durante l’intervallo ed alla fine gara) allieterà il pubblico presente allo stadio con le canzoni del suo repertorio. I biglietti saranno messi in vendita già da lunedì 29 ottobre presso il ristorante Sciapò-Corona, ai Magazzini Musicali, presso Big One Junior e Café Temptation.

La scorsa settimana una “commissione” della Figc nissena in visita, non annunciata, all’impianto sportivo del capoluogo nisseno aveva decretato l’inagibilità del manto erboso esclusivamente per il calcio. L’amministrazione prontamente ha individuato una ditta per effettuare la manutenzione del manto ed “accontentare” le richieste della Figc. Si ipotizza a breve che possa tornare il “sereno” sull’agibilità, si attendono buone nuove dalla commissione della Figc nissena.