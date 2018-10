ANCONA – Incredulità negli agenti che hanno ricevuto le telefonate allarmate di alcuni anconetani che segnalavano l’Uomo Ragno nei pressi del porto. Forze dell’ordine che sono immediatamente intervenute per chiarire l’arcano intorno alle ore 15 di domenica 21 ottobre. Il supereroe era seduto sui respingenti del molo 16, con aria “sconsolata e demoralizzata”, come annotano gli stessi poliziotti. Ma quello che ha fatto strabuzzare gli occhi agli agenti è che il tizio in questione era in tenuta da perfetto Spiderman.

“Cos’è successo? Ho finito la ragnatela”, ha risposto agli sbigottiti agenti in uno stentato italiano il giovane inglese di 25 anni che, attendendo di imbarcarsi per la Grecia, aveva pensato di meditare guardando il mare sulla banchina convinto, forse, che l’acqua marina avrebbe potuto restituirgli i poteri. Alla fine, il giovane è stato fatto allontanare dalla banchina e identificato dagli agenti prima di partire per le coste elleniche.