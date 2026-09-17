Verissimo torna sabato 19 settembre, Chanel Totti è la prima ospite: l’annuncio

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Chanel Totti sarà ospite, sabato 19 settembre, a Verissimo, per la prima puntata della stagione del talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è la prima protagonista annunciata: "Una giovane ragazza che abbiamo visto crescere e che conosceremo meglio nella sua prima intervista in tv", si legge sul profilo social di Verissimo. Chanel Totti è la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, nata nel 2007. Nel 2026 ha preso parte al programma Pechino Express, vincendolo in coppia con l'amico di famiglia Filippo Laurino. Insieme formavano la coppia dei 'Raccomandati'. La giovane non ha mai nascosto il periodo complesso attraverso nel 2022 a causa della separazione dei suoi genitori. Nel corso del reality show di Sky, infatti, la giovane si è aperta sulla sua sofferenza, dicendo chiaramente che scoprire che l'amore tra i suoi genitori era finito è stato "il momento più triste della" sua "vita".

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