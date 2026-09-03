Salute

Tajani “Con l’Egitto accordo per avere meno migranti irregolari e più regolari”

Redazione

Tajani “Con l’Egitto accordo per avere meno migranti irregolari e più regolari”

Gio, 03/09/2026 - 17:02

Condividi su:

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – “Dovremo affrontare sempre più, con l’Egitto, il tema dell’immigrazione, tant’è che oggi firmiamo un accordo, lo firmerò con il ministro degli Esteri, per far sì che la collaborazione tra i nostri Paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari, e, invece, un crescente numero di migranti regolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al Cairo.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-

    Primo Piano

    il Fatto Siciliano

    Cronaca

    banner italpress istituzionale banner italpress tv

    Attualità

    Politica

    Rassegna Stampa

    Dalla Provincia

    Necrologi di Caltanissetta