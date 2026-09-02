San Cataldo. Al Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” prende il via il 10° Torneo interno “L’ultimo treno per Genova”

SAN CATALDO. Per il Risiko Club Ufficiale Il Pifferaio la pausa estiva ormai è solo un ricordo e le attività di gioco sono ormai riprese con il consueto dinamismo. Dopo la ripresa delle amichevoli classificate della settimana scorsa, con il settimo turno al quale hanno preso parte 9 giocatori e con la classifica che vede sempre in testa il giocatore Gianluigi Orlando, questa settimana sono in programma due eventi per i giocatori e le giocatrici del Club Sancataldese.

Inizia infatti stasera, dalle ore 20.30 sempre presso gli accoglienti locali della Nuova Locanda di San Cataldo sede di gioco del Club, il 10° Torneo di Risiko interno, dal titolo “L’ultimo treno per Genova”. Torneo di 6 giornate fino al prossimo 7 ottobre a conclusione del quale si darà la struttura definitiva alla squadra del Club che lo rappresenterà ai prossimi campionati nazionali a squadre di Risiko, e che si svolgeranno proprio a Genova il 21 e 22 novembre prossimo. La scelta dei giocatori che potranno prendere parte alla squadra, infatti, viene fatta anche e soprattutto scegliendoli dalla classifica ranking interna.

Avere il diritto di far parte della squadra non significa necessariamente poi partire per il Torneo, in quanto a volte per motivi personali o per imprevisti alcuni giocatori non possono partire. Ecco perché si dà spazio anche ad altri giocatori che, pur arrivando dalle retrovie della classifica, possono partecipare e ben figurare in questo tipo di Torneo, dove prima di tutto prevalgono i valori dell’amicizia e del piacere di giocare insieme.

Domenica 6 Settembre a Messina, è in programma invece L’Open Ludik&Games, organizzato dal Risiko Club Ufficiale “Risiko dello Stretto” del capoluogo siciliano, al quale prenderanno parte tanti giocatori dell’isola e anche qualche giocatore del Club verde –amaranto. Sono queste occasioni dove innanzitutto si ritrovano tanti amici sparsi in località diverse, e dove la competizione è comunque di buon livello.

Tutto il Club di San Cataldo, poi, è avviato alla fase organizzativa finale per il Torneo Nazionale Master di Risiko “Città di San Cataldo” che si svolgerà Domenica 13 settembre sempre presso i locali della Nuova Locanda di San Cataldo, in una lunga giornata di gioco alla quale prenderanno parte tanti giocatori provenienti dalla Sicilia e da alcuni Regioni d’Italia. Ad oggi ci sono 35 iscritti con giocatori provenienti da Palermo, Catania, Caltanissetta, la Sardegna, il Piemonte, la Liguria, il Veneto, la Lombardia, il Lazio. Sarà un giorno di festa al quale tutti gli appassionati, e non solo, non possono mancare.

Chiunque puo’ diventare un valido giocatore di Risiko e divertirsi insieme agli appassionati di questo splendido gioco di strategia, il più conosciuto e venduto in Italia. E’sufficiente venire a partecipare alle serate di gioco del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” tutti i Mercoledì sera presso la Nuova Locanda di San Cataldo, sede ufficiale delle attività del Club.

E’ possibile partecipare alle serate di gioco del RCU Il Pifferaio richiedendo informazioni ai referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.