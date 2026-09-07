“REWIND” fa ballare Caltanissetta: migliaia in piazza, uno degli eventi più riusciti di “Settembre è Nisseno”

CALTANISSETTA – Migliaia di persone, musica, balli e una piazza trasformata per una sera in una grande festa collettiva. “REWIND – Viaggio musicale nei mitici anni ’80 e oltre…” ha fatto centro, regalando a Caltanissetta una serata che, per partecipazione, atmosfera e gradimento del pubblico, può essere considerata finora tra gli appuntamenti più riusciti del cartellone di “Settembre è Nisseno”, la rassegna promossa dal Comune di Caltanissetta.

Venerdì sera la risposta del pubblico è stata straordinaria. Tantissime persone hanno scelto di partecipare all’appuntamento e, soprattutto, non sono rimaste semplicemente a guardare: hanno cantato, ballato e accompagnato i protagonisti sul palco, contribuendo a creare una bellissima atmosfera di festa e spensieratezza.

Una partecipazione che ha premiato una formula semplice ma evidentemente vincente: musica dal vivo, dj set e soprattutto quelle canzoni che hanno segnato intere generazioni e che ancora oggi, sin dalle prime note, riescono a coinvolgere e a far cantare insieme persone di tutte le età.



A trascinare il pubblico sono stati innanzitutto i JUST FUN 80, protagonisti di un viaggio attraverso gli indimenticabili anni Ottanta. La cover band, nata nel 2020, ha proposto un repertorio che spazia dai grandi successi italiani a quelli internazionali, passando per colonne sonore, sigle televisive e brani diventati simbolo di un’epoca.

Sul palco Carmela Amico, voce e chitarra; Ilaria Testaquatra, voce; Italo Sanguedolce, tastiere e voce; Giangiacomo Martorana, chitarra; Giuseppe Bonifacio, basso; e Giuseppe Alaimo, batteria. Musicisti nisseni e sancataldesi, uniti dalla passione per la musica e da rapporti di amicizia consolidati negli anni.



A completare la festa è stato DJ Rozbert, che ha allargato il viaggio musicale ai grandi successi disco degli anni ’70, ’80 e ’90. Un susseguirsi di brani che ha mantenuto alta l’energia per tutta la serata, trasformando quell’area di Caltanissetta in una grande pista da ballo a cielo aperto.

Ma il successo di “REWIND” non si è esaurito con lo spegnimento delle luci sul palco. Il giorno successivo la serata ha continuato a far parlare di sé sui social, dove in tanti hanno condiviso immagini, video, ricordi e soprattutto commenti positivi, sottolineando quanto l’evento fosse stato piacevole e ben riuscito.



Un gradimento spontaneo che rappresenta forse uno degli indicatori più significativi del risultato raggiunto. In diversi hanno evidenziato proprio la gran bella atmosfera respirata durante la manifestazione: tanta gente insieme, voglia di divertirsi, ballare e trascorrere qualche ora nel segno della buona musica.

Ed è proprio questo uno dei messaggi che sembra emergere con maggiore forza dal successo di “REWIND”: quando le cose vengono organizzate bene e una proposta riesce a intercettare i gusti del pubblico, la città risponde. Lo ha fatto venerdì sera con migliaia di presenze, con il coinvolgimento e i balli; lo ha confermato nelle ore successive con i tanti apprezzamenti arrivati attraverso i social.

L’organizzazione dell’evento e il service audio e luci sono stati curati da “Art&spettacoli” di Michele Territo.



Numeri, partecipazione e riscontro del pubblico consegnano dunque a “REWIND” un bilancio decisamente positivo. Una serata nella quale a trionfare è stata soprattutto la musica, capace ancora una volta di mettere insieme generazioni diverse e regalare ore di leggerezza, divertimento e condivisione.

E guardando al cartellone di “Settembre è Nisseno”, almeno fino a questo momento, il giudizio appare piuttosto chiaro: “REWIND” si candida a essere ricordato come uno degli eventi più partecipati e riusciti di questa edizione.