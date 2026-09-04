Germania, tris di elezioni in un mese: Sassonia-Anhalt, Berlino e poi Meclemburgo-Pomerania

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Gli elettori in Germania sono chiamati questo mese alle urne per rinnovare le assemblee regionali in tre stati (Laender) già appartenenti – o almeno in parte, come Berlino – alla Repubblica democratica tedesca, la Rdt: Sassonia-Anhalt, Berlino e il Meclemburgo-Pomerania Orientale. La corsa elettorale si apre domenica in Sassonia-Anhalt, il cui voto sarà seguito con particolare attenzione perché potrebbe portare alla formazione di un governo Afd, Alternativa per la Germania. Il parlamento regionale viene eletto ogni cinque anni. Due le schede a disposizione degli aventi diritto: con il primo voto, gli elettori dei 41 collegi scelgono direttamente un candidato per il parlamento regionale. Con il secondo voto, scelgono un partito e determinano così la distribuzione proporzionale dei restanti 42 seggi. Vengono presi in considerazione i partiti che ricevono almeno il cinque percento di tutti i secondi voti validi. Tutti i cittadini maggiorenni che possiedono la cittadinanza tedesca hanno diritto di voto. Devono essere residenti nello stato della Sassonia-Anhalt da almeno tre mesi. Circa 1,69 milioni di elettori aventi diritto potranno esprimere il proprio voto il 6 settembre. Alla fine dello scorso anno, in Sassonia-Anhalt risiedevano circa 2,12 milioni di persone. Alle elezioni statali del 2021, l'affluenza alle urne è stata del 60,3%. La Cdu si è affermata come il partito più forte con il 37,1%, seguita dall'AfD con il 20,8%. Il Partito della Sinistra ha ottenuto l'11% e l'Spd l'8,4%. Anche Fdp (6,4%) e i Verdi (5,9%) si sono assicurati seggi nel parlamento statale.

Il 20 settembre saranno poi chiamati ai seggi gli elettori della città-stato di Berlino, il cui parlamento regionale (Landtag), ufficialmente denominato Abgeordnetenhaus (Camera dei deputati) ha funzioni sia comunali sia regionali. I deputati eletti dai cittadini vengono chiamati Mitglieder des Abgeordnetenhauses (Membri della Camera). A Berlino, le elezioni per la Camera dei rappresentanti e per le assemblee distrettuali (Bvv) si tengono simultaneamente ogni cinque anni. Per la Camera dei Rappresentanti hanno diritto di voto i cittadini tedeschi di età pari o superiore a 16 anni che risiedono a Berlino da almeno tre mesi. Il numero di aventi diritto sarà questa volta maggiore rispetto agli ultimi decenni: per la prima volta, anche i sedicenni e i diciassettenni con cittadinanza tedesca potranno votare e quasi 2,49 milioni di persone potranno recarsi alle urne. Si tratta del numero più alto dal 1990. Anche in questo caso, ogni persona ha a disposizione due schede, la prima per designare un candidato in uno dei 78 collegi elettorali (mandato diretto), la seconda per votare un partito che necessita di almeno il 5 % dei secondi voti o di un mandato diretto per entrare in parlamento. La Camera dei Rappresentanti è normalmente composta da 130 seggi, numero che può leggermente variare. Il 20 settembre si terranno infine le elezioni per il rinnovo del parlamento regionale nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore per un mandato di cinque anni. Può votare chi possiede la cittadinanza tedesca, ha compiuto almeno 16 anni il giorno delle elezioni, ha la residenza nella regione da almeno 37 giorni. Anche in questo caso l'elettore – 1,3 milioni gli aventi diritto – dispone di due voti. Il primo (Erststimme) serve a scegliere un candidato diretto del proprio collegio elettorale, e riguarda 36 degli almeno 71 deputati regionali, il secondo (Zweitstimme) serve a scegliere la lista di un partito e determina la quota proporzionale dei restanti seggi in Parlamento.

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