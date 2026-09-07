Equitazione. Il Centro Equitazione Feudo Musta vola ai campionati nazionali

Nel suggestivo scenario di Segesta, teatro il 30 e 31 agosto della finale della fase
regionale del Progetto Sport FISE Sicilia 2026, il Centro Equitazione Feudo Musta di
Caltanissetta ha scritto una pagina importante della propria storia sportiva. Oggi è arrivata la
conferma ufficiale: al termine di un percorso lungo e combattuto, le giovani atlete del circolo hanno
staccato formalmente il biglietto per la Finale Nazionale del Progetto Sport di salto ostacoli che si
terrà a Cattolica in Emilia Romagna e che vedrà scontrarsi i migliori binomi di tutte le regioni.
A guidare l’esaltante trasferta è stata la diciassettenne Tecla Anfuso, che si è laureata vice
campionessa regionale. Con costanza, tecnica e una perfetta sintonia con il suo Solar, Tecla ha
conquistato il secondo posto su 26 binomi nella combattutissima categoria B105, salendo sul
secondo gradino del podio regionale e staccando con merito il pass per la fase nazionale.
Pass in tasca e grande determinazione anche per la quindicenne Aurora Carrubba, che in sella al
suo fidato Nico Van Essene chiude la fase regionale al quinto posto e conquista l’accesso ai
Nazionali grazie ad un ottimo sesto posto nella classifica finale su 32 binomi.
A confermare l’eccellente stato di forma del team si aggiungono le grandi prove della tredicenne
Adele Nobile in sella a Nhyblon, che conclude la fase regionale al quarto posto e si qualifica quinta
su 24 binomi nella impegnativa categoria C115 e della giovanissima Giulia Amico, di soli 9 anni,
che insieme alla sua Daphne, è stata protagonista in ogni tappa del progetto e conclude al quarto
posto nella categoria LB80 su 45 binomi.
Con la pubblicazione ufficiale degli atleti ammessi alla finale nazionale, l’entusiasmo al Centro
Equitazione Feudo Musta è alle stelle. Il traguardo raggiunto premia il lavoro quotidiano svolto in
scuderia, i sacrifici delle famiglie e la preziosa guida dell’istruttore Alessandro La Spina,
fondamentale nella crescita tecnica e caratteriale delle atlete.
Nel suggestivo scenario di Segesta, teatro il 30 e 31 agosto della finale della fase