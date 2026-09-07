Equitazione. Il Centro Equitazione Feudo Musta vola ai campionati nazionali

Nel suggestivo scenario di Segesta, teatro il 30 e 31 agosto della finale della fase

regionale del Progetto Sport FISE Sicilia 2026, il Centro Equitazione Feudo Musta di

Caltanissetta ha scritto una pagina importante della propria storia sportiva. Oggi è arrivata la

conferma ufficiale: al termine di un percorso lungo e combattuto, le giovani atlete del circolo hanno

staccato formalmente il biglietto per la Finale Nazionale del Progetto Sport di salto ostacoli che si

terrà a Cattolica in Emilia Romagna e che vedrà scontrarsi i migliori binomi di tutte le regioni.

A guidare l’esaltante trasferta è stata la diciassettenne Tecla Anfuso, che si è laureata vice

campionessa regionale. Con costanza, tecnica e una perfetta sintonia con il suo Solar, Tecla ha

conquistato il secondo posto su 26 binomi nella combattutissima categoria B105, salendo sul

secondo gradino del podio regionale e staccando con merito il pass per la fase nazionale.

Pass in tasca e grande determinazione anche per la quindicenne Aurora Carrubba, che in sella al

suo fidato Nico Van Essene chiude la fase regionale al quinto posto e conquista l’accesso ai

Nazionali grazie ad un ottimo sesto posto nella classifica finale su 32 binomi.

A confermare l’eccellente stato di forma del team si aggiungono le grandi prove della tredicenne

Adele Nobile in sella a Nhyblon, che conclude la fase regionale al quarto posto e si qualifica quinta

su 24 binomi nella impegnativa categoria C115 e della giovanissima Giulia Amico, di soli 9 anni,

che insieme alla sua Daphne, è stata protagonista in ogni tappa del progetto e conclude al quarto

posto nella categoria LB80 su 45 binomi.

Con la pubblicazione ufficiale degli atleti ammessi alla finale nazionale, l’entusiasmo al Centro

Equitazione Feudo Musta è alle stelle. Il traguardo raggiunto premia il lavoro quotidiano svolto in

scuderia, i sacrifici delle famiglie e la preziosa guida dell’istruttore Alessandro La Spina,

fondamentale nella crescita tecnica e caratteriale delle atlete.