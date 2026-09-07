Dreame porta a IFA vapore a 180°C, tagliaerba e una action cam da 55 grammi

(Adnkronos) – Dreame Technology ha scelto IFA 2026 per annunciare novità che ridisegnano il perimetro del proprio catalogo, storicamente concentrato su aspirapolvere e lavapavimenti robotizzati. Sul palco di Berlino sono saliti il robot aspirapolvere Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, il tagliaerba robotico della serie A4 AWD Pro, la mini camera indossabile Leaptic Cube e, in versione ormai matura dopo la presentazione di maggio, la linea di lavapavimenti Wet & Dry della serie T, in arrivo sul mercato da questo mese. Il pezzo forte della giornata è l'Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, che Dreame rivendica come il primo robot aspirapolvere al mondo dotato di una fonte di vapore interna capace di raggiungere i 180°C. Il dispositivo integra un mocio a rullo estensibile fino a 8 cm – il doppio rispetto al modello precedente, l'Aqua10 Ultra Roller Complete – e lavora in quattro fasi: genera vapore in pochi secondi, lo eroga attraverso quattro ugelli per sciogliere lo sporco più incrostato, poi risciacqua con acqua calda. Il risultato dichiarato dall'azienda è un'eliminazione dei batteri del 99,999%. A completare il quadro c'è l'autopulizia del rullo con acqua a 100°C. Sul fronte della navigazione, il sistema OmniSight 4.0 riconosce oltre 320 categorie di oggetti e rileva ostacoli a partire da 10 mm, con un tempo di reazione di 0,1 secondi; una nuova funzione di apprendimento adattivo permette al robot di ricalcolare il percorso in tempo reale quando incrocia elementi in movimento, una caratteristica pensata esplicitamente per le case con animali domestici. La potenza di aspirazione sale a 40.000 Pa. Sul fronte degli spazi esterni, Dreame allarga la propria offerta con la serie A4 AWD Pro, un tagliaerba robotico pensato per giardini fino a 5.000 m². Il sistema di percezione OmniSense 4.0 unisce LiDAR 3D a 360°, posizionamento RTK duale e visione artificiale binoculare capace di riconoscere oltre 300 categorie di ostacoli, permettendo una navigazione senza filo perimetrale. La vera novità riguarda però i bordi: il braccio EdgeMaster 4.0 consente un taglio a filo, 0 cm dal perimetro, lungo recinzioni, muri e alberi. Quattro motori indipendenti garantiscono la trazione integrale, con pendenze superabili fino al 90% (42 gradi). Il robot integra inoltre connettività 4G per localizzazione, videosorveglianza e funzioni antifurto, un dettaglio che colloca il prodotto a metà tra elettrodomestico da giardino e sistema di sicurezza domestica. Con la Leaptic Cube, Dreame apre invece un fronte del tutto nuovo: quello dell'imaging portatile. La mini camera pesa 55,9 grammi, registra video fino a 8K e supporta il 4K a 60 fps in HDR, con un obiettivo ultra-grandangolare da 155° e stabilizzazione GyroSteady AI. L'assistente vocale "Hi, Moko" permette il controllo a mani libere, mentre le funzioni di riconoscimento scena e tracking automatico puntano dichiaratamente al pubblico dei creator che documentano viaggi e vita quotidiana. L'autonomia dichiarata è di 110 minuti, estendibili a 210 con un modulo batteria magnetico aggiuntivo. Chiude il quadro la serie T, presentata per la prima volta a maggio a Parigi e ora pronta per il mercato europeo dal 15 settembre. Cinque modelli – T12 Pro, T14 Pro, T15 Pro Heat, T16 Pro Heat e T16 Pro Steam – coprono una fascia di prezzo che va dai 319 ai 649 euro, con il vertice della gamma, il T16 Pro Steam, che unisce vapore a 200°C e lavaggio ad acqua calda a 90°C tramite la tecnologia SaunaClean. Sul fronte dei prezzi italiani, l'Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete arriverà a ottobre a 1.499 euro, mentre la Leaptic Cube sarà disponibile da metà ottobre a partire da 399 euro. Per la serie T è previsto un lancio promozionale dal 15 al 29 settembre, con sconti che vanno dai 50 ai 80 euro rispetto al prezzo di listino a seconda del modello. Il tagliaerba A4 AWD Pro, infine, arriverà in Europa solo nel primo trimestre del 2027. La quota di mercato del 44,2% raggiunta in Italia nel settore dei robot aspirapolvere è il risultato di una strategia omnicanale a lungo termine, fondata su partnership solide con i principali rivenditori, sullo sviluppo dell'e-commerce e sulla crescita dei negozi monobrand", ha dichiarato ai nostri microfoni la Country Manager di Dreame Italia, Wang Juan. "Questa integrazione tra canali fisici e digitali non solo garantisce ai consumatori un'esperienza d'acquisto tangibile e consapevole, ma consente anche di raccogliere feedback diretti per guidare lo sviluppo e il miglioramento costante dei prodotti futuri".

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