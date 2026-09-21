Belen e Okoye insieme a Milano, flirt in corso? Il video che alimenta il gossip

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Flirt in corso tra Belen Rodriguez e Maduka Okoye? L'indiscrezione è nata dopo un video, diventato virale, che mostra la showgirl argentina e il portiere dell'Udinese insieme in un locale di Milano. Dal filmato condiviso sui social non è chiaro cosa ci sia tra i due, Belen e Maduka vengono ripresi l'uno di fronte all'altra mentre ballano insieme. Non c'è nessun gesto intimo, solo all'apparenza confidenza tra amici. Ma sui social, gli utenti ipotizzano un possibile flirt. I due comunque non avrebbero passato la serata da soli. Ieri, infatti, la showgirl ha festeggiato il suo 42esimo compleanno in un locale di Milano, e tra gli amici presenti c'era anche il calciatore dell'Udinese. Inoltre, i due sarebbero entrambi liberi sentimentalmente al momento. Rodriguez sarebbe tornata single dopo la breve relazione con il personal trainer Gaetano Fidanzati, mentre il calciatore era finito recentemente al centro del gossip per un presunto flirt con la rapper Cardi B.

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