Vlahovic saluta la Juventus: “Ho dato tutto me stesso ogni volta che sono entrato in campo”

(Adnkronos) – "Ci sono momenti in cui trovare le parole giuste è difficile. E questo è uno di quelli. Quando sono arrivato a Torino avevo un sogno enorme, tanta voglia di dimostrare chi ero e l’orgoglio di indossare una maglia che porta con sé una storia incredibile. Il mio percorso con la Juventus si conclude. Sono stati anni intensi. Anni di vittorie, di gol, di gioie immense, ma anche di momenti difficili. Ma ho sempre cercato di dare tutto me stesso, ogni volta che sono entrato in campo. Perché indossare questa maglia significa portare sulle spalle la storia del calcio italiano e di questo ne sarò sempre grato". Così su Instagram Dusan Vlahovic saluta la Juventus. Il 26enne attaccante serbo lascia dopo 4 anni e mezzo il club bianconero a scadenza di contratto per approdare al club turco del Besiktas. "Voglio ringraziare la Juventus, Andrea Angelli, Jonh Elkann e tutta la famiglia, tutte le persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte, i miei allenatori e soprattutto i miei compagni -aggiunge Vlahovic-. Abbiamo condiviso molto più di novanta minuti su un campo da calcio. Alcuni momenti resteranno con me per tutta la vita. Grazie a Torino, una città che mi ha accolto e che per me è diventata casa. Qui sono cresciuto, non soltanto come calciatore, ma soprattutto come uomo. E poi grazie a voi, tifosi juventini. Ogni coro, ogni bambino con la mia maglia, ogni esultanza sotto la curva, ogni abbraccio dopo un gol: sono immagini che porterò con me ovunque andrò. Nel calcio le strade cambiano, ma quello che abbiamo vissuto non si cancella. Lascio Torino con tanti ricordi, con gratitudine e con la consapevolezza di aver lasciato qui una parte di me. Sono arrivato con il desiderio di diventare parte della storia della Juventus. Vado via sapendo che la Juventus sarà per sempre parte della mia. Grazie, Juve. Grazie, Torino. Grazie a tutti voi. Fino alla fine. Dusan".

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