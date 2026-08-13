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Vicenza, marito e moglie trovati morti in casa

AdnKronos

Vicenza, marito e moglie trovati morti in casa

Gio, 13/08/2026 - 20:56

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(Adnkronos) – Marito e moglie – di 71 anni lui e di 66 anni lei – sono stati trovati morti oggi nella loro abitazione a Fara Vicentino, in provincia di Vicenza. La sorella della donna si è rivolta ai carabinieri perché non riusciva da diversi giorni a contattarla. Arrivati sul posto, i militari hanno trovato la coppia senza vita, lei all'ingresso e lui in bagno, in avanzato stato di decomposizione.  Dalle prime informazioni, il 71enne e la 66enne sarebbero morti da diversi giorni: non ci sarebbero segni di violenza sui corpi ma, viste le condizioni, solo l'autopsia potrà fare effettivamente luce sulle cause della morte. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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