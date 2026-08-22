Ucraina, Macron sente Zelensky: “Orrore per raid russi, presto nuovi intercettori a Kiev”

(Adnkronos) – Il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron ha ''parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in seguito al doppio attacco russo in pieno giorno contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, che ha causato un numero elevatissimo di vittime civili'' e gli ha ''espresso il nostro orrore e la nostra commozione''. Su 'X', Macron ha scritto che ''con questi attacchi e quelli di questa settimana contro Kiev, la Russia continua e intensifica il crimine della sua aggressione. Prendendo di mira sistematicamente i civili e scegliendo l'intimidazione e l'escalation, la Russia probabilmente cerca di proiettare la propria forza, ma soprattutto rivela un'ammissione di debolezza''. Macron ha aggiunto che ''in questo contesto, è fondamentale fornire all'Ucraina tutti i mezzi necessari per difendere i propri cieli e contrastare questa aggressione. Ho annunciato al presidente Zelensky il rafforzamento del nostro sostegno, con la fornitura di intercettori e la prosecuzione della nostra cooperazione a seguito della riunione di lancio della Coalizione antimissile tenutasi a Parigi lo scorso 13 luglio e della lettera d'intenti firmata il 17 novembre 2025. E' essenziale che anche tutti i Paesi che ne hanno la possibilità si uniscano a questo sforzo. Dobbiamo inoltre continuare ad aumentare la pressione sulla Russia finché essa si rifiuterà di cessare le ostilità e di raggiungere la pace''. Con Zelensky, Macron ha detto che è ''anche stato fatto il punto, in vista della riunione della Coalizione dei Volenterosi che si terrà questo lunedì, sulla nostra mobilitazione per realizzare questa pace a cui il popolo ucraino aspira legittimamente, nel rispetto dei suoi diritti e con tutte le garanzie di sicurezza per l'Ucraina e per il nostro continente. La Russia cerca di spezzare l'Ucraina con il terrore: non ci riuscirà. Uniti all'Ucraina, faremo in modo che la legge e la giustizia prevalgano sulla forza''.

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