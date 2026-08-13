Turchia, incendio a bordo di una nave turistica: oltre cento passeggeri evacuati

(Adnkronos) – Più di cento passeggeri di un'imbarcazione, che offriva escursioni per bambini al largo delle coste della Turchia sud-occidentale, sono stati evacuati dopo che a bordo è divampato un vasto incendio a bordo. Undici passeggeri, rimasti leggermente intossicati dal fumo e trasportati in un ospedale della regione, "sono stati dimessi" in serata, informa la Direzione degli Affari Marittimi. Un totale di 115 persone, tra cui numerose famiglie e animatori, si trovavano a bordo del 'Toys Boat', un'imbarcazione lunga 32 metri dotata di giochi per bambini, quando le fiamme si sono propagate. Le 115 persone, tra cui 103 passeggeri, "sono state evacuate e portate a riva", aveva comunicato in precedenza su X la Direzione degli Affari Marittimi, pubblicando diverse immagini che mostrano bambini insieme ai loro genitori. Contattata dall'Afp, la Guardia Costiera turca ha dichiarato di aver evacuato 107 persone, senza poter precisare quanti fossero i bambini. L'imbarcazione turistica, in gran parte distrutta dall'incendio, si trovava nei pressi di una baia a nord della località balneare di Fethiye, molto frequentata dai turisti britannici. "Desideriamo informare l’opinione pubblica che i nostri clienti e i nostri dipendenti sono al sicuro", ha scritto in un comunicato su Facebook la società che gestisce l’imbarcazione. ﻿

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