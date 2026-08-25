Trovata morta a Torino studentessa di 24 anni: era scomparsa domenica notte dopo essere tornata dalle vacanze

(Adnkronos) – E’ stato ritrovato il cadavere di Stefania

Halip, la studentessa universitaria di 24 anni scomparsa da domenica notte a San Francesco al Campo, nel Torinese. La ragazza era tornata domenica sera con la famiglia da una vacanza al mare. I genitori si sono accorti lunedì mattina che la figlia non era in casa e avevano presentato denuncia ai carabinieri dando il via alle ricerche. Sul posto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che insieme col medico legale dovranno stabilire le cause della morte. I militari sono anche impegnati a ricostruire gli spostamenti della giovane, soprattutto attraverso l'analisi del cellulare, che – come hanno riferito i familiari – sarebbe stato localizzato per l’ultima volta intorno alle 4 di lunedì nella zona del supermercato Crai, tra San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese. Poi, non è più risultato raggiungibile. L’ipotesi al momento più accreditata è che la ragazza si sia suicidata: il corpo infatti è stato trovato sotto un ponte nei pressi di un torrente.

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