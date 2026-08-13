San Cataldo. Nominato in Consiglio il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2026-2029

SAN CATALDO. Il Consiglio Comunale, presieduto da Romeo Bonsignore, si è riunito martedì 11 agosto 2026 in prosecuzione della seduta del giorno precedente, nel corso della quale era stato approvato il rendiconto 2025, per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2026-2029.

La seduta è stata dedicata interamente all’esecuzione del sorteggio pubblico, procedura prevista dalla normativa vigente e dalla legge regionale per garantire la massima trasparenza nella scelta dei professionisti incaricati della vigilanza economico-finanziaria dell’ente. L’iter di nomina è partito da un avviso pubblico che ha visto l’adesione di ben 254 professionisti in possesso dei requisiti tecnici richiesti, tra cui l’iscrizione all’albo dei revisori legali da almeno dieci anni, l’aver svolto almeno due incarichi analoghi presso enti locali e il conseguimento di specifici crediti formativi in materia di contabilità pubblica.

Durante la seduta, sotto la supervisione del presidente del consiglio e degli scrutatori nominati è stata effettuata l’estrazione a sorte dei nominativi. Al termine della procedura, sono risultati estratti i tre componenti effettivi che comporranno il Collegio per il triennio 2026-2029: Angelo Gianlongo, Mario Luigi Lo Bello e Gesualdo Cimino.

Il Consiglio, per prevenire eventuali rinunce o situazioni di incompatibilità, ha provveduto a estrarre contestualmente un elenco di 20 nominativi sostituti, che subentreranno secondo l’ordine di estrazione qualora si rendesse necessario lo scorrimento della lista. La delibera, approvata all’unanimità dai presenti, ha inoltre stabilito l’entità dei compensi annui per i revisori, fissando una misura base di 12.890 euro, con una maggiorazione del 50% per il presidente del Collegio, oltre alle ulteriori maggiorazioni consentite dalla normativa in relazione alle spese correnti e agli investimenti del Comune. Un’ulteriore voce distinta è il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute.