San Cataldo. Il gruppo consiliare “Riprendiamoci la Città” propone recupero e donazione cibo ancora utilizzabile

SAN CATALDO. Il gruppo consiliare RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ ha presentato un Ordine del Giorno per contrastare lo spreco alimentare e trasformare le eccedenze in un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà. Tra le proposte:

il Recupero e donazione del cibo ancora utilizzabile;

La collaborazione con supermercati, attività commerciali e Terzo Settore;

Possibile riduzione della TARI per chi dona eccedenze certificate;

Valorizzazione dei produttori e delle eccellenze locali;

Campagne nelle scuole e monitoraggio degli sprechi;

Costituzione di un’Alleanza cittadina del cibo.

Anche in pieno periodo estivo si continua a lavorare con passione, vitalità e spirito propositivo per San Cataldo. “L’impegno per la Città non va mai in vacanza! – ha sottolineato Giampiero Modaffari – Ci auguriamo che il Consiglio Comunale approvi la proposta all’unanimità e, soprattutto, che alle parole seguano rapidamente azioni concrete. Meno sprechi, più solidarietà, più rispetto per l’ambiente. Nessuno deve essere lasciato indietro”.

Giampiero Modaffari ‘ Capogruppo di RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ.