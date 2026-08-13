Palio di Siena, la Contrada dell’Onda vince la prima prova

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E’ stata la Contrada Capitana dell’Onda a vincere oggi pomeriggio, giovedì 13 agosto, la prima prova del Palio del 16 agosto, con il cavallo Viso d’Angelo e il fantino Andrea Sanna detto Virgola. La prova, disputata in una Piazza del Campo gremita, ha offerto indicazioni ancora interlocutorie, come da tradizione per il primo appuntamento con il tufo. La mossa è stata piuttosto rapida e, dopo i primi spunti, sono state Selva, Chiocciola, Oca e Nicchio a mettersi in evidenza. La Selva ha mantenuto una buona andatura portandosi in testa, mentre la maggior parte dei fantini ha preferito non forzare i propri cavalli. A rinvenire da dietro è stata invece l’Onda, che con Viso d’Angelo ha chiuso i tre giri in testa, conquistando così la prima prova. Una partenza prudente per molti e una conclusione che ha permesso alla Contrada di Malborghetto di lasciare subito il proprio segno nei quattro giorni che condurranno alla Carriera di domenica. Il dato più atteso della vigilia è arrivato però dalla scelta dei capitani, che per la terza volta consecutiva hanno optato per un lotto di cavalli di assoluto livello. Tra i dieci soggetti scelti figurano infatti i tre big del momento: Diodoro, Anda e Bola e Benitos. Sarà dunque il terzo Palio consecutivo con tutti e tre i cavalli protagonisti della recente storia di Piazza del Campo, dopo le vittorie di Anda e Bola e Diodoro nelle ultime due Carriere. Per Diodoro sarà il quarto Palio consecutivo, il primo senza Giovanni Atzeni detto Tittia. Anda e Bola affronterà invece il quinto Palio, il primo con Atzeni, mentre per Benitos sarà la quarta Carriera e, nel 2026, il primo anno in cui il cavallo verrà impegnato in entrambi i Palii. Accanto ai tre big, i capitani hanno individuato una “fascia media” che offre comunque esperienza e qualità. C’è ancora Viso d’Angelo, protagonista della prima prova con l’Onda, che raggiungerà quota dieci Palii in Piazza del Campo. Il cavallo, della scuderia di Tittia, è sempre stato inserito tra i dieci dal suo esordio sul tufo nel 2022, senza saltare una Carriera. Con lui ci sono Ares Elce, allenato da Federico Guglielmi, e Arestetulesu, che torna tra i dieci dopo non essere arrivato alla scelta dei capitani nel Palio di luglio. Entrambi avevano vissuto una situazione simile nella Carriera di Provenzano, ma questa volta hanno superato senza problemi il percorso che conduce alla scelta. Hanno già esperienza in Piazza del Campo anche Canarinu e Donrodrigo. Per Canarinu sarà la terza Carriera, dopo il buon Palio corso a luglio nel Valdimontone con l’esordiente Salvatore Nieddu. Donrodrigo sarà invece alla sua seconda esperienza, dopo l’esordio nel Bruco a luglio, quando aveva mostrato un buon motore durante le prove. Saranno infine due gli esordienti: Diamante Sauro, allenato da Federico Guglielmi, ed Euskaldi, soggetto allenato da Jonatan Bartoletti. Fuori dalla scelta Bonitas, nonostante l’ottima prestazione offerta nella batteria del mattino. Intanto la Festa prosegue domani con la seconda prova, in programma alle ore 9. L’ordine ai canapi sarà l’inverso rispetto a quello della prima prova: Giraffa, Onda, Aquila, Torre, Istrice, Lupa, Nicchio, Oca, Chiocciola e Selva di rincorsa. Sarà un altro momento utile per valutare il comportamento dei dieci barberi e, soprattutto, per capire quali Contrade e quali accoppiate inizieranno a mostrare le proprie intenzioni in vista della Carriera di domenica 16 agosto.

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