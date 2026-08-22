Ospedale sbaglia farmaco, 2 pazienti paralizzati: l’errore choc negli Usa, cosa è successo

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L'ospedale sbaglia farmaco, due pazienti rimangono paralizzati. Le autorità del Tennessee, negli Stati Uniti, indagano sul drammatico errore commesso nella somministrazione di farmaci in un ospedale di Nashville: la procedura, riferisce la Cbs, ha causato gravi complicazioni a pazienti sottoposti a interventi chirurgici di routine. L'errore si è verificato presso l'Ascension Saint Thomas Midtown venerdì 14 agosto. Secondo la ricostruzione della Wtvf, emittente locale affiliata alla Cbs, 4 pazienti hanno ricevuto dosi di potassio al posto dei normali antidolorifici durante interventi di sostituzione articolare. Tutti gli interventi avrebbero dovuto essere eseguiti in regime ambulatoriale. I familiari dei pazienti hanno dichiarato alla Wtvf che 2 pazienti sono rimasti paralizzati e uno è ricoverato in terapia intensiva. Il potassio ha diversi usi in ambito ospedaliero. Il citrato di potassio può essere utilizzato per trattare i calcoli renali. Il cloruro di potassio può supportare la funzione cardiaca e nervosa. Tuttavia, una somministrazione eccessiva della sostanza può avere effetti letali: può causare arresto cardiaco se la somministrazione è troppo rapida. Dosi elevate di cloruro di potassio vengono utilizzate nelle esecuzioni capitali. Una delle vittime è Glenda Dorton, 72 anni. Il suo avvocato, Mark Walwyn, ha dichiarato alla CBS News che la donna si era sottoposta a un intervento per l'impianto di una protesi al ginocchio. L'operazione in sé è andata bene, ha spiegato il legale, ma a causa dell'errore la donna è attualmente paralizzata. In una dichiarazione a nome della famiglia Dorton, Walwyn ha affermato che la paziente è ancora sotto cure mediche e che "la sua convalescenza sarà lunga e incerta". Al momento non è chiaro come si sia verificato lo scambio di farmaci. La dottoressa Shubhada Jagasia, presidente e CEO dell'ospedale, ha dichiarato in un comunicato che la struttura è venuta a conoscenza dell'"incidente" il giorno stesso in cui l'episodio si è verificato. Jagasia ha aggiunto che l'ospedale ha segnalato di propria iniziativa l'accaduto alle autorità di controllo statali e ha avviato un'indagine interna. "Abbiamo identificato la causa e abbiamo implementato misure correttive", ha affermato Jagasia che, come riporta la Cbs, non ha specificato la causa dell'errore né quali misure di sicurezza siano state messe in atto. Gli staff all'interno della struttura stanno "utilizzando attivamente questi protocolli di sicurezza rafforzati per garantire il massimo livello di sicurezza" nella struttura. Il Tennessee Bureau of Investigation ha dichiarato a Cbs News che è in corso un'indagine dopo la segnalazione effettuata dalla Tennessee Healthcare Facilities Commission. Jagasia ha affermato che il personale dell'ospedale ha incontrato le famiglie dei pazienti coinvolti. L'ospedale non diffonderà "dettagli clinici specifici" sui pazienti coinvolti.

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