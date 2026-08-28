Norvegia, morto Harald V: il “re moderno”. Si apre l’era del figlio Haakon con l’ombra di Epstein 

Il re HARALD V di Norvegia è morto all’età di 89 anni, come annunciato dal palazzo reale di Oslo, dando così inizio alla successione del figlio Haakon, già reggente negli ultimi tempi a causa della malattia del padre. “È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Sua Maestà il Re HARALD, avvenuta oggi. Il Re HARALD si è spento serenamente presso l’Ospedale Universitario di Oslo venerdì 28 agosto alle 6:35 del mattino”, ha informato il palazzo reale norvegese. “È con profonda tristezza che ho appreso la notizia della scomparsa di Sua Maestà il Re HARALD V”, ha dichiarato il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store. “Un’intera nazione è in lutto e il popolo norvegese nutre un profondo senso di gratitudine per la lunga vita dedicata al servizio della Norvegia”, ha aggiunto il primo ministro. “Per oltre trent’anni di regno, HARALD V ha dimostrato una fede incrollabile nel popolo norvegese. Ci ha aiutato a vedere il meglio in noi stessi e gli uni negli altri”, ha proseguito il leader norvegese, ricordando il re di Norvegia. HARALD, capo di Stato della Norvegia dal 1991, era il monarca regnante più anziano d’Europa. Era ricoverato presso l’ospedale universitario di Oslo dal 17 agosto per anemia emolitica, una condizione causata da una distruzione anormalmente rapida dei globuli rossi. Il re di Norvegia aveva sofferto di numerosi problemi di salute negli ultimi tempi, sottoponendosi a un intervento chirurgico per un tumore alla vescica nel 2003 e all’impianto di un pacemaker nel 2024, ma aveva sempre escluso l’abdicazione, affermando di aver prestato giuramento a vita davanti al parlamento norvegese. Nato il 21 febbraio 1937 a Skaugum, HARALD è diventato il primo principe nato in terra norvegese ad ascendere al trono dal tardo Medioevo. In seguito all’invasione nazista della Norvegia nel 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale, il principe, che all’epoca aveva tre anni, fu costretto all’esilio con la madre e le sorelle, trascorrendo la prima infanzia a Washington, su invito personale dell’allora presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt. Al suo ritorno in patria nel 1945, ruppe una tradizione reale secolare diventando il primo membro della famiglia reale norvegese a frequentare una scuola pubblica statale.

La postura di HARALDè sempre stata rivolta al progresso, infatti la sua figura è stata importante per il processo di modernizzazione del Paese. Uno dei capitoli più significativi della sua vita fu la relazione durata dieci anni con Sonja HARALDsen, una donna di origini non nobili. Il suo matrimonio con HARALDsen suscitò un intenso dibattito politico e costituzionale. Di fronte all’opposizione della famiglia reale, il giovane principe rivolse un ultimatum fermo a suo padre, re Olav V. Disse che, se non gli fosse stato permesso di sposareHARALDsen, sarebbe rimasto celibe per tutta la vita, con il rischio di porre fine alla linea di successione reale norvegese. Con il successivo consenso del governo e del Parlamento, la coppia si sposò nel 1968. Fu un evento storico che contribuì a modernizzare il rapporto tra la monarchia e l’opinione pubblica. La sua morte giunge in un periodo turbolento per la famiglia reale norvegese. Difatti, documenti pubblicati negli Stati Uniti a gennaio hanno rivelato che la moglie del principe ereditario Haakon, Mette-Marit, ha intrattenuto una corrispondenza con Jeffry Epstein tra il 2011 e il 2014. Inoltre, Marius Borg Hoiby, figlio di Mette-Marit avuto da una precedente relazione, è finito anch’egli sotto i riflettori dopo essere stato condannato a giugno a quattro anni di carcere per due stupri e altri 32 capi d’accusa, tra cui violenza contro un’ex compagna.