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Moria di pesci a Torvajanica e Ardea, controlli ﻿sul litorale

AdnKronos

Moria di pesci a Torvajanica e Ardea, controlli ﻿sul litorale

Gio, 13/08/2026 - 20:13

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(Adnkronos) – Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di una presunta moria di pesci nelle zone di Torvajanica e Ardea (Roma), la Guardia costiera di Roma-Fiumicino ha interessato la Asl Roma6 e la competente Arpa per eseguire dei campionamenti delle acque destinate alla balneazione come avvenuto nei giorni scorsi per episodi di fioritura algale sul litorale. Lo rende noto la Guardia costiera di Roma sottolineando che "non si esclude che i due fenomeni siano collegati". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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