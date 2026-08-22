Lautaro Martinez al Barcellona? Marotta rassicura i tifosi: “Non ci sono le condizioni”

(Adnkronos) – "Lautaro Martinez è il nostro capitano e rappresenta la storia attuale dell’Inter. Non ci sono le condizioni perché lasci l’Inter, non vogliamo rinunciarci in tutti i modi e per qualsiasi cosa. Non se ne deve parlare nemmeno". Il messaggio di Giuseppe Marotta è chiaro: niente Barcellona, Lautaro Martinez resta all'Inter e non si muove. Il presidente del club nerazzurro ha parlato così ai microfoni di Dazn, prima dell'esordio in campionato della squadra di Chivu contro il Monza oggi, sabato 22 agosto. Dopo aver rassicurato i tifosi, il numero uno dell'Inter ha parlato delle aspettative di questa stagione: "Di sicuro bisogna alzare l’asticella, siamo campioni in carica e gli avversari giocheranno con una determinazione maggiore contro di noi. Partiamo con le stesse motivazioni e gli stessi obiettivi e col rafforzamento della cultura della vittoria che ci ha contraddistinto in questi anni". In chiusura, qualche considerazione sul mercato: "Stiamo attenti alle opportunità che il mercato in questa fase finale può offrire".

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