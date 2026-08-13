Il 27 agosto presentazione ufficiale della Nissa al “Tomaselli” con Alessandro Silverio, Giada Giacalone e Francesco D’Aleo

E’ in programma per il 27 agosto alle 18,30 nello stadio Marco Tomaselli la presentazione della nuova Nissa 2026/2027. Un evento attesissimo da parte di una tifoseria che avrà modo di conoscere più da vicino la squadra.

Per la Nissa si profila una serata da vivere insieme, una di quelle serate che segnano l’inizio di un nuovo capitolo. Tra volti già conosciuti e volti nuovi, la Nissa rilancerà la propria sfida in una stagione nella quale, dopo il secondo posto finale e la vittoria nei play off di serie D, è chiamata a riconfermarsi tra le protagoniste del campionato.

Lo farà nel contesto di un evento che vedrà protagonisti non solo i tifosi organizzati, ma anche le famiglie e tutti coloro che sono legati da sempre ai colori biancoscudati che costituiscono la carta d’identità di un nisseno che ama la squadra della sua Città e che mostra con orgoglio il suo spirito di appartenenza. A condurre la serata saranno Giada Giacalone, giornalista di Sportitalia, e Alessandro Silverio, addetto stampa della Nissa. Ad arricchire la serata ci sarà infatti uno “SPECIAL GUEST” d’eccezione: Francesco D’Aleo con la sua musica e le sue canzoni.

Insomma, una serata di calcio, musica e spettacolo nella quale la Nissa si presenterà ai nisseni e alla Città di Caltanissetta con l’auspicio che possa centrare l’obiettivo promozione che significherebbe un salto di qualità enorme per il movimento calcistico della provincia di Caltanissetta e del centro Sicilia, oltreché un’occasione importante per inverdire i fasti professionistici della Nissa risalenti ai lontani anni Ottanta del secolo scorso. (Foto Claudio Vicari – Nissa FC)