Forza Italia, anche in Sicilia il partito lancia la campagna ‘Contro la burocrazia’

La battaglia contro il peso della burocrazia lanciata da Antonio Tajani arriva anche in Sicilia. Forza Italia Sicilia rilancia la campagna del partito a livello regionale con l’obiettivo di tradurla in proposte concrete. “Troppe procedure, troppi passaggi inutili, tempi troppo lunghi: la burocrazia toglie energie a cittadini e imprese e frena chi vuole investire, lavorare e creare sviluppo nella nostra Isola – dichiara Nino Minardo, commissario regionale di Forza Italia in Sicilia -. Vogliamo uno Stato e una Regione che aiutino, non che complichino: meno carte, meno adempimenti inutili, amministrazioni che dialogano tra loro e regole più semplici”. “Come Forza Italia Sicilia rilanceremo con decisione questa battaglia anche nella nostra regione, ascoltando categorie produttive, professionisti, amministratori e cittadini. Su questo tema ha già lavorato con grande impegno il governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani e continueremo a farlo insieme al gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars, per individuare gli interventi e le procedure sui quali è possibile avviare un percorso concreto di maggiore semplificazione”. “Semplificare – conclude Minardo – significa liberare energie, ridurre tempi e costi e rendere la Sicilia più competitiva”. (ITALPRESS).